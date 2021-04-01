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Украинский консул, высланный из РФ, пытался получить данные жителей Донбасса получивших российский паспорт

robot Сегодня, 22:000Новости
Украинский консул, высланный из РФ, пытался получить данные жителей Донбасса получивших российский паспорт
Украинский консул якобы искал данные о выданных за 7 лет паспортах РФ. Об этом сообщают источники телеграм-канала @wargonzo в российских силовых структурах.
«По нашим данным, консул незалежной в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк пытался раздобыть базу выданных с 2014-ого по 2021-ый российских паспортов. Конкретно его интересовали паспорта, полученные в этот период гражданами Украины. По версии наших силовиков, Сосонюк участвовал в большой операции СБУ по запугиванию населения Украины накануне большой войны на Донбассе, которую готовит Киев», — говорится в сообщении.
Данные о паспортах, в частности, были нужны для оказания давления на родственников тех, кто получил гражданство РФ, пишут авторы канала. Новости в Мире - Сегодня, 21:32 199

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