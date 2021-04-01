Интернет-провайдер в Луганской области мешал военным работая на их радиочастотах



В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск, и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и запрещенное для использования гражданскими лицами.

Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, которое работало на частотах специального пользования.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие. Новости Региона - Сегодня, 08:53 10 Сотрудники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Старобельского районного управления и коллегами из СБУ пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск, и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и запрещенное для использования гражданскими лицами.Во время проведения санкционированного судом обыска изъято радиоэлектронное оборудование, которое работало на частотах специального пользования.В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи» под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие. Новости Региона - Сегодня, 08:53 10

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