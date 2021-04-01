Газоснабжение части Красного Яра приостановилось из-за ремонта трубопровода – МЧС

Газоснабжение части поселка Красный Яр в пригороде Луганска приостановилось из-за ремонтных работ на трубопроводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В поселке Красный Яр (Луганск) в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе среднего давления диаметром 77 мм с 08:30 до 15:30 без газоснабжения будут 165 абонентов по улицам Мариупольская и Керченская", - говорится в сообщении.

20 апреля — Луганск