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Газоснабжение части Красного Яра приостановилось из-за ремонта трубопровода – МЧС

root Сегодня, 09:300Новости
Газоснабжение части Красного Яра приостановилось из-за ремонта трубопровода – МЧС
Газоснабжение части поселка Красный Яр в пригороде Луганска приостановилось из-за ремонтных работ на трубопроводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В поселке Красный Яр (Луганск) в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе среднего давления диаметром 77 мм с 08:30 до 15:30 без газоснабжения будут 165 абонентов по улицам Мариупольская и Керченская", - говорится в сообщении.
20 апреля — Луганск

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