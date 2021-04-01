Ученые выяснили шашлык из какого мяса самый вредный

На Донбассе с 1 мая традиционно стартует сезон шашлыков. Как правило, мы выбираем для жарки на мангале свинину или курицу, но не всякое мясо одинаково полезно. Интересно, что за жирную свинину вступились сексологи, а при выборе куриного мяса нужно учитывать один нюанс. Какое же мясо для шашлыка самое полезное, а какое — нет?БаранинаЭкзотический шашлык из баранины врачи-диетологи признали самым вредным. Дело в том, что это мясо слишком «тяжелое» для организма — его трудно переваривать, кроме того, оно слишком жирное. В оправдание баранине можно сказать, что в ней содержится полезный для мозга лецитин, а также фтор — необходимый элемент для зубов.ГовядинаЕсли вы полюбляете шашлык из этого мяса, отдайте предпочтение молодому мясу. В противном случае вы получите продукт богатый насыщенными жирами и вредными компонентами, которые успело за свою жизнь накопить животное.СвининаНесмотря на то, что этот вид мяса очень жирный, за него неожиданно вступились сексологи. Дело в том, что в свином сале есть арахидоновая кислота — она является непременным компонентом для выработки женских и мужских гормонов. Чтобы сгладить фактор жирности свинины, замаринуйте ее в травах, а не в жирном и вредном майонезе.Курица и индейкаМясо курицы весьма полезно для сердца. Однако сегодня весьма непросто найти птицу без ударных доз антибиотика. В качественном курином мясе много необходимых витаминов и белка. А вот индейка же и вовсе считается диетическим продуктом. Объем содержащегося в ней фосфора ставит ее на одну ступень с рыбой.Источник: РБККультура - Сегодня, 09:45 0