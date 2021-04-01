Пригороду Луганска отключили газоснабжение
Газоснабжение части поселка Красный Яр в пригороде Луганска приостановилось из-за ремонтных работ на трубопроводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В поселке Красный Яр (Луганск) в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе среднего давления диаметром 77 мм с 08:30 до 15:30 без газоснабжения будут 165 абонентов по улицам Мариупольская и Керченская», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 09:28 107
«В поселке Красный Яр (Луганск) в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе среднего давления диаметром 77 мм с 08:30 до 15:30 без газоснабжения будут 165 абонентов по улицам Мариупольская и Керченская», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 09:28 107
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