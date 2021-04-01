С целью спасения Исаковского водохранилища провели специальные мероприятия. ФОТО
Специалисты Министерства природных ресурсов и активисты убрали еще 15 заторов на реке Белая в поселке городского типа Бугаевка Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.
«Минприроды совместно с подведомственными лесоохотничьими предприятиями в пгт Бугаевка Перевальского района ликвидировано еще 15 заторов на участке реки Белая протяженностью 0,7 км, убрали 19 кубических метров топляка», — говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что к экологической акции также присоединились представители Бугаевского отдела по обеспечению жизнедеятельности администрации Перевальского района.
«Мероприятие проведено во исполнение протокольных поручений председателя правительства Сергея Козлова от 20 февраля 2021 года. Планомерная работа по расчистке (экологическому оздоровлению) реки Белая на территории Перевальского района проводится с целью улучшения гидрологического состояния Исаковского водохранилища», — добавили в ведомстве.
Экономика - Сегодня, 09:14 181
«Минприроды совместно с подведомственными лесоохотничьими предприятиями в пгт Бугаевка Перевальского района ликвидировано еще 15 заторов на участке реки Белая протяженностью 0,7 км, убрали 19 кубических метров топляка», — говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что к экологической акции также присоединились представители Бугаевского отдела по обеспечению жизнедеятельности администрации Перевальского района.
«Мероприятие проведено во исполнение протокольных поручений председателя правительства Сергея Козлова от 20 февраля 2021 года. Планомерная работа по расчистке (экологическому оздоровлению) реки Белая на территории Перевальского района проводится с целью улучшения гидрологического состояния Исаковского водохранилища», — добавили в ведомстве.
Экономика - Сегодня, 09:14 181
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