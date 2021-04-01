В Луганске более 100 спортсменов приняли участие в чемпионате по фехтованию. ФОТО



«На базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» прошли соревнования в шести спортивных дисциплинах: личные соревнования на рапирах среди мужчин и женщин, а также личные и командные соревнования на шпагах среди мужчин и женщин. Всего в чемпионате приняли участие 108 спортсменов, в том числе мастер спорта СССР, мастер спорта Украины, восемь мастеров спорта ЛНР по фехтованию и три мастера спорта ЛНР по современному пятиборью, представляющих отделения фехтования четырех спортивных школ Луганска», — говорится в сообщении.

Звания чемпионов по рапире завоевали кандидаты в мастера спорта Сергей Гоголев и Анна Чумак, а по шпаге — мастера спорта Никита Пальчук и Алина Чумикова.



Наши чемпионы - Сегодня, 10:00 70 Более 100 спортсменов приняли участие в чемпионате по фехтованию, который состоялся в Луганске. Об этом сообщили в Федерации фехтования Луганщины.«На базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» прошли соревнования в шести спортивных дисциплинах: личные соревнования на рапирах среди мужчин и женщин, а также личные и командные соревнования на шпагах среди мужчин и женщин. Всего в чемпионате приняли участие 108 спортсменов, в том числе мастер спорта СССР, мастер спорта Украины, восемь мастеров спорта ЛНР по фехтованию и три мастера спорта ЛНР по современному пятиборью, представляющих отделения фехтования четырех спортивных школ Луганска», — говорится в сообщении.Звания чемпионов по рапире завоевали кандидаты в мастера спорта Сергей Гоголев и Анна Чумак, а по шпаге — мастера спорта Никита Пальчук и Алина Чумикова.Наши чемпионы - Сегодня, 10:00 70

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