Подгруппа по вопросам безопасности начала внеочередную видеоконференцию – делегация ЛНР

Внеочередное заседание участников рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы началось в режиме видеоконференции. Об этом сообщила делегация ЛНР в Контактной группе.

"Началось внеочередное заседание рабочей группы по безопасности, назначенное по требованию ДНР", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел ЛНР сообщили, что на заседании Контактной группы 14 апреля представители Республик Донбасса настоятельно требовали рассмотреть вопрос усовершенствования координационного механизма контроля режима прекращения огня, "однако из-за упорного нежелания украинской стороны приступить к работе над представленным ДНР компромиссным вариантом текста, подготовленного на основе ранее внесенных 7 и 10 апреля Республиками и Украиной проектов, и попыток Украины ограничиться чисто политической декларацией, не наполненной никаким реальным содержанием, приступить к обсуждению по сути так и не удалось". По предложению, направленному полномочным представителем ДНР в адрес координатора подгруппы, поддержанному остальными участниками, такая работа будет проведена на внеочередном заседании подгруппы по безопасности.

В МИД ЛНР сообщали, что заседание будет проведено с целью "к очередным встречам подгруппы по безопасности и Контактной группы, запланированным на 27 и 28 апреля, представить отработанный подгруппой проект усовершенствованного координационного механизма, призванного конкретизировать в этой части положения Мер по усилению режима прекращения огня".

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 апреля — Луганск