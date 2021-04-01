Необходимые действия России в случае нападения Украины на Донбасс

В случае нападения ВСУ на территорию ДНР и ЛНР Россия, прежде всего, должна немедленно объявить по всем дипломатическим каналам о защите русскоязычного населения и граждан России, проживающих на территориях, подвергающихся ударам со стороны ВСУ. А также необходимо предложить Президенту Украины немедленно прекратить военные действия и вернуться на линию разграничения сил до начала возобновления вооруженного конфликта.Властям ДНР и ЛНР необходимо сообщить о том, что Россия поддержит данные государственные образования всеми военными, экономическими и дипломатическими методами, вплоть до признания их государственного суверенитета.Данные действия Россия должна произвести очень быстро, поскольку у ДНР и ЛНР недостаточно ресурсов для долгосрочного противостояния ВСУ.Воздушная кампанияЗатем Россия, не дожидаясь ответа от верховных органов власти Украины, должна начать против Украины воздушную кампанию.У Украины лишь 125 самолётов, построенных до 1991 году. У этих самолётов продлевался ресурс, но они не модернизировались. Кроме того, к боям в воздухе приспособлены лишь МиГ-29 и Су-27, которые составляют лишь треть авиапарка ВВС ВСУ. Остальные самолеты ВВС ВСУ – это штурмовики, бомберы и самолеты специального назначения. Поэтому авиация Украины будет лёгкой добычей в воздушных боях.В то время как у России 3,5 тыс. самолётов, из которых около 1,5 тыс. – это истребители, самолеты завоевания господства в воздухе. Часть из названного количества в ремонте и на модернизации.Однако же у России имеется вполне действующих: Су-57 – 20 ед., Су-35 – 70 ед., Су-27 – 101 ед., Су-30 – 101 ед., МиГ-29 – 120 ед., МиГ-31 – 90 ед., Су-34 – 122 ед., Су-24 – 120 ед., Су-25 – 195 ед.Конечно, лишь не более половины из них может быть задействовано на Донбассе. Ибо надо прикрывать иные части страны. Но даже их вполне хватит для завоевания господства в воздухе. Кто-то возразит, что Су-34 и Су-24 для этого не подходят. Но, упреждая эту критику, скажу, что эта техника пригодится для ликвидации авиабаз ВСУ.Кроме того, ПВО Украины также из времен СССР, а потому может быть ликвидирована в первые часы конфликта. Самая серьезная часть ПВО Украины – это комплексы С-300 в количестве 250 ед. Но они созданы до 1991 года и предназначены только для крупных крылатых высотных или против баллистических целей. Следовательно, устаревшие модификации С-300 при должной проработке не должны стать большим препятствием для ВВС РФ и ракетных сил СВ РФ.Затем логично нанесение ударов самолётами и крылатыми ракетами по всей инфраструктуре Украины, за исключением АЭС. АЭС трогать нельзя ввиду чрезмерно резкой реакции из-за рубежа, а также риска радиоактивного заражения собственных западных территорий. Разрушению должны подвергнуться приграничные с Европой транспортные узлы для недопущения поставок с Запада, порты и аэропорты, ТЭС, мосты, гидросооружения, здания, в которых находятся органы власти, прежде всего органы верховной власти Украины, военные учебные заведения, склады вооружений и топлива, военные заводы, торговые и офисные центры, рынки и, конечно, наземные войска ВСУ.Работа такого рода на протяжении нескольких недель или месяцев позволит вбомбить Украину в состояние нынешних Ливии и Сомали. Не будет никакого инвестиционного климата, никакой торговли, никакой валюты, кроме зарубежной, не будет социального, медицинского или пенсионного обеспечения, электро- и водоснабжения населения, никаких дееспособных органов власти как на верховном уровне, так и на местном. Будут лишь вооруженные группировки, контролирующие ту или иную местность. А население будет из Украины быстро бежать куда глаза глядят. Воздушная кампания должна идти до тех пор, пока это кому-то не надоест. России надоест воздушная кампания, когда на Украине исчезнет организованное сопротивление. А Украине это надоест, когда тамошняя власть потеряет рычаги управления территориями и войсками.Занять левобережную Украину, Одессу, Херсон и НиколаевНаземная кампания должна начаться только после исчезновения всякого организованного сопротивления, и должна завершиться занятием левобережной Украины, Одессы, Херсона и Николаева, но не более того. Ведение наземного наступления до завершения воздушной кампании нецелесообразно ввиду риска повышенных потерь в рядах войск ЛДНР.Соответственно, объекты гражданской инфраструктуры на левобережной Украине не должны пострадать во время воздушной кампании. То есть с самого начала воздушная компания должна идти против ВСУ на левобережной Украине, и против гражданской инфраструктуры и органов власти на правобережной Украине. При этом на восточной левобережной Украине должны оставаться все инженерно-технические и социальные институты для нормального функционирования гражданского общества.Вопрос о строительстве государственной власти на территории левобережной Украины после успешного завершения воздушной и наземной кампаний – это тема для отдельного исследования.Желательно начать вести воздушную кампанию против ВСУ не раньше завершения СП-2. Хотя Россия содействовала ЛДНР в 2014 году и в 2015 году, то есть ещё до завершения СП-1 и «Турецкого потока». Разумеется, что при таком варианте развития событий рубль упадет на внешних рынках ниже плинтуса. Но, уверяю, что гривна упадёт ещё сильнее.Надо понимать, что военная безопасность страны дороже санкций Запада. При этом военное вмешательство НАТО в конфликт России и Украины, в общем-то, исключено.Но если оно произойдет, то ВВП России станет одинаковым с ВВП стран НАТО.источник