Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.04.2021

"Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 19.04.202109:00Подразделения ВСУ два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).