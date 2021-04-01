Депутаты и молодежные активисты в День донора сдали кровь для нуждающихся жителей ЛНР (ФОТО)

Депутаты Народного Совета ЛНР и активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в День донора сдали кровь для нуждающихся жителей Республики на Луганской республиканской станции переливания крови. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."(Сдать кровь) – это та самая малая помощь, которую может оказать каждый. Очень много ребят откликнулись, но не все смогли прийти из-за того, что недавно переболели простудой, но мы договорились, что в течение месяца будем приходить и сдавать кровь. Это хорошая тенденция, мы будем ее популяризировать и поддерживать", - сказал координатор проекты "Мы помним!" ОД Филипп Кобцев.Активист движения, кандидат в депутаты Молодежного парламента ЛНР Вячеслав Коляда рассказал, что сдает кровь уже шестой раз."Сдавать кровь – это доброе дело, кому-то она может помочь, спасти жизнь. Среди активистов нашего движения много ребят, которые готовы сдавать кровь и мы это систематически делаем", - отметил он.Главный врач станции переливания крови Сергей Пицул подчеркнул, что доноры показывают пример "высочайшего уровня гуманизма и социальной ответственности".Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил 20 апреля в Республике праздник – День донора.20 апреля — Луганск