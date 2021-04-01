Аптеки "Лугмедфарма" предоставят скидки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

Аптеки государственного унитарного предприятия (ГУП) "Лугмедфарм" с 1 мая по 31 июля будут предоставлять скидки на лекарственные средства участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

"В связи с празднованием 76-й годовщины Дня Победы ГУП ЛНР "Лугмедфарм" в период с 1 мая по 31 июля 2021 года предоставляет скидки на лекарственные средства участникам боевых действий Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аптечные учреждения предприятия предоставляют два вида скидок: в размере 20% от розничной цены при реализации лекарственных средств производства ЛНР и в размере 10% от розничной цены при реализации лекарственных средств производства РФ и ДНР.

"Предоставление скидок обеспечивается на основании оригинала удостоверения участника боевых действий или инвалида Великой Отечественной войны, согласно спискам управлений по вопросам труда и социальной защиты населения администраций городов и/или районов ЛНР", - добавили в Минздраве.

Программа скидок действует в пяти аптеках "Лугмедфарма" в Луганске: в Артемовском районе – аптека № 2 в квартале Заречный, 1; в Жовтневом – аптека № 3 в квартале Ватутина, 27б; в Каменнобродском – аптека № 7 по улице Артема, 229; в Ленинском – аптеки № 8 по улице Шевченко, 4 и № 306 по улице Советской, 94.

Также скидки будут предоставляться в 13 аптеках городов и районов Республики: Лутугино – Центральная районная аптека № 17 на проспекте Мира, 11; Алчевск – Центральная городская аптека № 19 по улице Фрунзе, 40; Перевальск – Центральная районная аптека № 21 по улице Ленина, 66а; Брянка – Центральная городская аптека № 25 по улице Ленина, 11; Стаханов – Центральная городская аптека № 26 по улице Кирова, 34; Первомайск – аптека № 41 по улице КИМ, 20; Красный Луч – Центральная городская аптека № 52 по улице Ленина, 35; Ровеньки – Центральная городская аптека № 58 по улице Карла Маркса, 152а; Свердловск – Центральная городская аптека № 62 по улице Косиора, 10; Краснодон – Центральная районная аптека № 65 на площади Ленина, 7; Антрацит – Центральная районная аптека № 68 по улице Ленина, 23; Славяносербск – Центральная районная аптека № 142 по улице Горького, 110; Кировск – Центральная городская аптека № 184 по улице Ленина, 3.

20 апреля — Луганск