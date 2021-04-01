Луганский суд приговорил неплательщика алиментов к принудительным работам – прокуратура

Один из районных судов Луганска приговорил неплательщика алиментов к трем месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что мужчина не оказывал помощи на содержание своего несовершеннолетнего сына, злостно уклонялся от уплаты алиментов, а также не пытался трудоустроиться официально.

Ранее по решению суда нарушителю были назначены обязательные работы сроком на 30 часов, однако он продолжил уклонятся от выполнения своих обязанностей, в результате чего образовалась задолженность по алиментам за семь месяцев на общую сумму 32 тыс. руб.

"Вину подсудимый в предъявленном обвинении признал в полном объеме, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. С учетом личности подсудимого, а также позиции государственного обвинителя гражданин Республики осужден к наказанию в виде трех месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы", - проинформировали в прокуратуре.

20 апреля — Луганск