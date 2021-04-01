Глава ЛНР поддержал идею волонтеров установить 5 декабря День волонтера (добровольца) (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник состоявшейся сегодня встрече с участниками волонтерских организаций Республики поддержал предложение установить в ЛНР 5 декабря День волонтера (добровольца).С соответствующей просьбой к главе Республики обратился волонтер акции "Рука помощи" общественного движения "Мир Луганщине" Денис Гавриленко."Леонид Иванович, можно вас попросить на государственном уровне сделать 5 декабря праздник День волонтера (добровольца)?" – сказал Гавриленко."Давайте сделаем, я не возражаю", - ответил глава ЛНР.Он поблагодарил волонтеров Республики за безвозмездную помощь жителям ЛНР, в частности, ветеранам Великой Отечественной войны."Ваша работа очень важна и актуальна, и она очень необходима тем людям, которые в ней нуждаются. Речь идет о тех людях, которые ограничены в передвижении, лица пожилого возраста, дети инвалиды и матери, и эти ниши можно искать, искать и искать", - отметил Пасечник.Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (День волонтера), отмечаемый 5 декабря, был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его целью является напоминание о важности добровольного безвозмездного труда.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.20 апреля — Луганск