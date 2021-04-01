Председатель парламента ЛНР встретился с активистами "Мира Луганщине" в Миусинске (ФОТО)
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко встретился активистами Миусинской первички Краснолучского теротделения ОД. Об этом сообщила пресс-служба движения.
На встрече присутствовали руководитель исполкома Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" Кирилл Евтушенко, председатель Штергресского первичного отделения Краснолучского теротделения ОД Владимир Бойко, жители города.
Участники встречи обсудили вопросы ремонта дорог и аварийных линий электропередачи, проблемы медицины в городе. Кроме того, Бойко рассказал о работе активистов первичного отделения и прошедших в марте мероприятиях.
"Жители небольших населенных пунктов не должны стесняться транслировать те вопросы, которые их интересуют. Все проблемы должны проговариваться, а мы в свою очередь будем искать пути их решения. Несмотря на то, что сейчас довольно непростое время, все проблемы, которые сегодня были озвучены, мы обязательно рассмотрим и постараемся устранить", – сказал Мирошниченко.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
20 апреля — Луганск
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