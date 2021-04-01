Председатель парламента ЛНР встретился с активистами "Мира Луганщине" в Миусинске (ФОТО)

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко встретился активистами Миусинской первички Краснолучского теротделения ОД. Об этом сообщила пресс-служба движения.На встрече присутствовали руководитель исполкома Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" Кирилл Евтушенко, председатель Штергресского первичного отделения Краснолучского теротделения ОД Владимир Бойко, жители города.Участники встречи обсудили вопросы ремонта дорог и аварийных линий электропередачи, проблемы медицины в городе. Кроме того, Бойко рассказал о работе активистов первичного отделения и прошедших в марте мероприятиях."Жители небольших населенных пунктов не должны стесняться транслировать те вопросы, которые их интересуют. Все проблемы должны проговариваться, а мы в свою очередь будем искать пути их решения. Несмотря на то, что сейчас довольно непростое время, все проблемы, которые сегодня были озвучены, мы обязательно рассмотрим и постараемся устранить", – сказал Мирошниченко.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.20 апреля — Луганск