Глава ЛНР обсудил с общественниками Республики вопросы развития волонтерства (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГлава ЛНР Леонид Пасечник провел встречу с участниками волонтерских организаций Республики. Об этом из военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где проходило мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Во встрече также приняли участие председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко и министр культуры, спорта и молодежи Республики Дмитрий Сидоров.Участники волонтерских отрядов, организаций и руководители проектов ОД "Мир Луганщине" рассказали о специфике и направлениях своей работы. После чего глава ЛНР указал на необходимость увеличить информационное освещение волонтерской деятельности за счет создания цикла тематических передач на телеканале "Луганск 24". При этом Пасечник пообещал оказывать всяческую поддержку волонтерам Республики."Ваша работа достойна уважения, это очень тяжелая работа, которая требует огромного душевного тепла и доброты. Я абсолютно искренне говорю, я сегодня для себя услышал очень много интересного о вашей работе. Она настолько многогранна и направления вашей деятельности настолько интересны и необходимы", - сказал он.Пасечник отметил, что волонтеры "вкладывают частичку своей души", оказывая неоценимую безвозмездную помощь жителям Республики.В ходе мероприятия глава ЛНР вручил благодарности самым активным участникам волонтерских движений.В свою очередь, Мирошниченко отметил, что активисты волонтерских организаций Республики, наряду с военнослужащими Народной милиции ЛНР, являются достойным примером настоящего патриотизма."Вы также являетесь патриотами, и при соприкосновении с пандемией, которая у нас оказалась, вы также оказались на таких передовых рубежах (помогая жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции). Всегда приятно осознавать, что есть такие люди, которые совершенно безвозмездно готовы вложить частичку себя и просто взять и помочь абсолютно незнакомым людям", - сказал он.Сидоров рассказал, что наиболее массовым волонтерским движением в Республики на данный момент является проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине"."Волонтерский корпус, который создала и смогла поднять на достаточно высокий уровень (руководитель проекта "Волонтер") Антонина Валерьевна (Машкова), сегодня тесно работает с Министерством при проведении официальных государственных мероприятий, форумных мероприятий. Несмотря на то, что вы помогаете Республике и органам государственной власти, вы всегда по зову души помогаете, в первую очередь, населению", - сказал министр.Он рассказал, что МКСМ ЛНР разработало ряд методических рекомендаций по формированию волонтерских добровольческих отрядов.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.20 апреля — Луганск