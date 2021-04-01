Американцы дадут Киеву денег на укрепление демократии и противодействие России

«США предоставят 155 млн долл. финансирование через USAID (Агентство США по международному развитию — прим. ред.) в Украине для улучшения жизни украинцев. В тесном партнерстве с Украиной USAID будет использовать эти ресурсы для улучшения здравоохранения, экономического роста, борьбы с коррупцией, противодействия российской агрессии и укрепления демократии», — говорится в сообщении.

Посольство США на Украине сообщило о том, что Вашингтон принял решение выделить Киеву 155 миллионов долларов на такие цели как «укрепление демократии» и «противодействие российской агрессии». По мнению американских дипломатов, эти цели входят в понятие «улучшение жизни украинцев».Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое удовлетворение новыми санкциями, которые США ввели в отношении России.