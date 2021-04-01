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Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью 21 апреля

Sergey Сегодня, 16:000Новости
Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью 21 апреля
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике ночью 21 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Ночью 21 апреля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
20 апреля — Луганск

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