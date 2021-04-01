Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике ночью 21 апреля

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике ночью 21 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью 21 апреля в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

20 апреля — Луганск