Казаки передали лекарства и школьные принадлежности семье инвалидов из Луганска

Казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД) передали купленные на свои средства проживающей в столице Республики семье инвалидов лекарства, одежду и школьные принадлежности. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."К нам обратилась общественная организация (ОО) "Путь добра" о помощи нуждающейся семье, в которой два ребенка больны сахарным диабетом. Казаки собрали деньги и закупили медицинское оборудование для измерения уровня сахара в крови, лекарства, школьные портфели и одежду и вручили нуждающейся семье", - рассказал юртовой атаман ЛОДК Николай Пономарев.Он уточнил, что казаки собрали 30 тыс. руб., при этом все лекарственные средства приобретались в луганских аптеках в соответствии с рекомендациями руководства организации инвалидов."Этой семье мы будем помогать постоянно в соответствии со своими возможностями", - заверил юртовой атаман.Мать болеющих детей Светлана поблагодарила казаков за оказанную помощь, а ее семилетняя дочь Оля подарила гостям набор своих рисунков.Напомним, луганские казаки на постоянной основе оказывают помощь подопечным ОО "Путь добра".В ноябре 2020 года общественная организация инвалидов "Путь добра" отметила пятилетний юбилей. В настоящее время под опекой организации находятся более 500 человек с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с тяжелой формой ДЦП (детского церебрального паралича).ОО "Путь добра" является учредителем и организатором фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Невозможное возможно", который проходит в Луганске в Международный день инвалидов.20 апреля — Луганск