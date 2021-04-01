Активисты привели в порядок могилы павших защитников ЛНР, чьи имена остались неизвестны (ФОТО)

Активисты Патриотической ассоциации Донбасса (ПАД) и студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко в ходе субботника на Кировском кладбище в Луганске привели в порядок могилы павших защитников ЛНР, чьи имена остались неизвестны. Об этом сообщили в ПАД."Наша основная задача - всегда поддерживать могилы неизвестных солдат в надлежащем состоянии, потому что это наша память, наша история, которую невозможно забыть и переписать", - сказал активист ПАД Владислав Киселев.Студент ЛАВД Данил Гармаш добавил, что таким образом молодежные активисты подтверждают свое стремление к сохранению памяти о погибших бойцах, сражавшихся за свободу Республики."Мы постоянно говорим о том, что необходимо помнить о нашей истории, о бессмертных подвигах наших героев во благо нашего будущего, но также мы считаем, что эти слова должны подтверждаться делом, - отметил он. - Собственно, поэтому мы провели работы по облагораживанию могил неизвестных солдат. Пусть их имена остаются неизвестными для жителей нашей Республики, но мы сделаем все для того, чтобы память о них существовала всегда".20 апреля — Луганск