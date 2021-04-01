Сотрудники СЭС проверили соблюдение требований ЧСПК в общественном транспорте Алчевска (ФОТО)

Сотрудники Алчевской городской санитарно-эпидемиологической станции и администрации города проверили соблюдение в общественном транспорте Алчевска требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве Республики. Об этом сообщило управление внутренней политики администрации города."Сегодня, 20 апреля, прошла очередная проверка выполнения требований ЧСПК при Правительстве ЛНР и указа главы Республики о введении режима повышенной готовности в связи с риском распространения вирусных инфекций", - говорится в сообщении.В администрации рассказали, что первоочередное внимание уделялось соблюдению масочного режима водителями и пассажирами. Всего было проверено 10 маршрутных автобусов.Проверка выявила, что в некоторых автобусах не надлежащим образом проводится уборка дезинфицирующими средствами, и не все пассажиры пользуются защитными масками, подвергая "неоправданному риску свое здоровье и здоровье окружающих людей.В управлении внутренней политики сообщили, что участники рейда провели с водителями и пассажирами профилактические беседы о том, как защитить себя и окружающих от риска инфицирования."Составлены материалы на водителей транспортных средств по факту нахождения пассажиров и водителей без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте и невыполнении требований по уборке салонов транспортных средств. Собранные материалы будут переданы в Алчевскую СЭС для принятия дальнейшего решения о мерах административного характера по отношению к нарушителям", - говорится в сообщении.В мэрии напомнили, что эпидемическая обстановка в городе остается напряженной, поэтому рейды по соблюдению требований ЧСПК будут продолжены.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 141,5 млн, из них более 3 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4202 случая заражения коронавирусом, 378 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.20 апреля — Луганск