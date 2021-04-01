Активисты "Мира Луганщине" Брянки в День донора сдали кровь для онкобольного ребенка (ФОТО)

Активисты Брянковского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в День донора сдали кровь для онкобольного ребенка. Об этом сообщили в администрации города.По инициативе теротделения ОД состоялась акция "Протяни руку жизни", в которой приняли участие активисты движения, проектов "Молодая гвардия" и "Дружина", жители города. Перед сдачей крови все волонтеры прошли необходимый предварительный осмотр и заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья."Несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса, активисты Брянковского теротделения ОД "Мир Луганщине" ищут возможность быть полезными во всех сферах жизни. В акции "Протяни руку жизни" приняли участие 17 активистов Брянковского теротделения. В рамках акции семь доноров сдали кровь для онкобольного трехлетнего ребенка, которому жизненно необходимо переливание компонентов крови", - рассказала руководитель исполнительного комитета Брянковского теротделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Волошина.Она добавила, что донорство крови является важным и доступным многим видом благотворительности."Каждый, кто сегодня сдал кровь, ощущает себя частью общества, в котором живет, и готов прийти на помощь. Для того чтобы спасать человеческие жизни, достаточно посетить станцию переливания крови и сдать кровь, подарив таким образом надежду на жизнь сразу нескольким людям. Один донор спасает жизнь трех человек. Совершите добрый поступок, сдайте кровь, ведь в ней нуждаются тяжелобольные люди", - призвала Волошина.Ранее сегодня депутаты Народного Совета ЛНР и активисты общественного движения "Мир Луганщине" сдали кровь для нуждающихся жителей Республики на Луганской республиканской станции переливания крови.Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил 20 апреля в Республике праздник – День донора.20 апреля — Луганск