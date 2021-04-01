Дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР прошли в ЛГПУ (ФОТО)

Дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента (МП) ЛНР второго созыва прошли в Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ). Об этом сообщил пресс-центр вуза.Молодежные активисты рассказали о своих предвыборных программах, дискутировали на тему выборов в МП ЛНР и реализации молодежной политики в Республике, а также ответили на вопросы оппонентов и потенциальных избирателей.В экспертную комиссию вошли депутаты Народного Совета ЛНР Павел Пилавов, Владимир Поляков, Александр Ермоленко и представители ЛГПУ."В этот день хочется выразить поддержку всем кандидатам в депутаты Молодежного парламента ЛНР, ведь вы решились проявить свою активную гражданскую позицию, вступить в предвыборную борьбу и презентовать свои программы, - обратилась к кандидатам ректор ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина. - Как бы не сложилась ваша дальнейшая судьба в политической сфере, ваше участие в выборах в качестве кандидатов сегодня - это колоссальный опыт, который вы сможете успешно применять в будущем. Мы уверены в том, что вам удастся представлять родной ЛГПУ в сфере молодежной политики на высоком профессиональном уровне. Пусть победит достойный".Все кандидаты получили рекомендации о ведении предвыборной кампании от депутатов Народного Совета ЛНР и специалистов в области социально-политических и социально-гуманитарных наук.Напомним, первые дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР второго созыва прошли 12 апреля в Луганском государственном университете имени Владимира Даля.Кандидаты в депутаты МП ЛНР второго созыва начали предвыборную агитацию 1 апреля, выборы в молодежный консультативно-совещательный орган пройдут 14 мая.Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав Временной молодежной избирательной комиссии, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.20 апреля — Луганск