Выступление украинского депутата в ПАСЕ вызвало скандал

"А у нас войны идут в Европе. Я хочу напомнить вам об этом. Многие из вас об этом забывают. Я взял этот флаг", — сказал он и принялся доставать сине-желтое полотнище.

"Это поразительно", — сказал он, разведя руками.

"Это не первый раз, когда вы, господин Гончаренко, грубо злоупотребляете своим правом на выступление", — подчеркнул Дамс

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс прервал депутата от Украины Алексея Гончаренко, доставшего украинский флаг во время выступления, указав ему на неоднократное нарушение правил.Украинского делегата возмутило отсутствие упоминания в докладе "Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы" территориальной целостности и суверенности государств-членов, а также мирного разрешения конфликтов.В этот момент Дамс напомнил Гончаренко, что такое поведение не разрешено в ПАСЕ.Тогда депутат возмутился и попытался узнать, почему ему нельзя выступать с национальным флагом, и продолжил свою речь. После этого Дамс был вынужден отключить парламентарию микрофон.Председатель ПАСЕ напомнил, что неоднократно призывал депутата к порядку.Он попросил подготовить доклад по этому инциденту.