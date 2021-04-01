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Ночью в Луганске ожидается усиление ветра свыше 60 км в час. Объявлено штормовое предупреждение

robot Сегодня, 18:450Новости
Ночью в Луганске ожидается усиление ветра свыше 60 км в час. Объявлено штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Луганске и регион ночью 21 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Ночью 21 апреля в Луганске и местами по территории республики ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:31 228

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