"Усилия" Киева заключаются в попытках сорвать переговоры по ситуации в Донбассе – Пасечник

Все "усилия" Киева в переговорах по ситуации в Донбассе заключаются лишь в попытках сорвать или заблокировать этот процесс. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что со стороны украинских представителей в отношении ситуации в Донбассе чаще всего звучит "заявить", "продемонстрировать", "выразить стремление", при этом отсутствуют такие прямые нормы и обязательства, как "прекратить стрелять" "отвести войска", "выполнить обязательства".

"Договориться и выполнить" - такой опции в лексиконе украинских представителей нет. Поэтому все переговорные усилия Киева - это попытки сорвать или заблокировать весь процесс переговоров хоть в Минском, хоть в "нормандском формате", - сказал Пасечник.

Глава Республики добавил, что представители Украины "предпочитают не четкие и понятные шаги к миру, а размахивание бантиками перед "западными зрителями".

"Однако, это "шоу" идет на фоне всеобостряющейся ситуации на линии соприкосновения и огромного количества нарушений обязательств по вопросам безопасности, прописанных в Минских соглашениях", - отметил он.

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел ЛНР сообщили, что представители Украины на внеочередной видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы пытались выхолостить предложения Республик Добнасса по усовершенствованию координационного механизма контроля перемирия.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

20 апреля — Луганск