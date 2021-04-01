Киев не хочет решать конфликт в Донбассе мирным путем – глава ЛНР

Киев не хочет договариваться и решать конфликт в Донбассе мирным путем. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Прошедшие вчера и сегодня переговоры в "нормандском формате" и в группе по безопасности Контактной группы подтверждают – Киев договариваться и урегулировать конфликт мирным путем не хочет. Мы вновь и вновь убеждаемся, что Украина лишь имитирует процесс, но никак не стремится к прекращению военных действий в Донбассе", - сказал Пасечник.Он добавил, что украинской стороне нужна имитация процесса, а Республикам Донбасса – "четкие шаги на пути к установлению долгосрочного перемирия"."Но сегодня все переговоры упираются в недоговороспособность Киева. Но и это можно изменить, если все заинтересованные в урегулировании конфликта стороны, вместо "хора озабоченности", признают именно это главной проблемой и будут совместными усилиями ее решать", - сказал глава Республики.Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел ЛНР сообщили, что представители Украины на внеочередной видеоконференции подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы пытались выхолостить предложения Республик Добнасса по усовершенствованию координационного механизма контроля перемирия.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.20 апреля — Луганск