Россия способна противостоять агрессивным действиям стран Запада, и Украине стоит действовать с соседом сообща. В этом уверен грузинский профессор Валерий Кварацхелия.Федеральное агентство новостейСовременная политика западных государств имеет много общего с действиями нацистской Германии. В основе внешнеполитической доктрины легли презрение и ненависть. Всем жителям постсоветского пространства следует осознать, что США сегодня борются не с Россией, а со всеми жителями бывших советских республик, уверен председатель партии "Нейтральная Грузия", руководитель Центра грузино-российской дружбы, доктор философских наук Валерий Кварацхелия.Он обратил внимание на ситуацию на Украине. Между русскими и украинцами много общего, и только вмешательство извне способно столкнуть два народа, имеющих общие корни. После государственного переворота в 2014 году погибло более десяти тысяч человек. Грузинский философ призвал Киев остановить убийства и наладить мирное сосуществование с соседней страной, а не злить "русского медведя".Кварацхелия также призвал Украину проявить солидарность с Российской Федерацией, которая способна выстоять перед разрушительными действиями Соединенных Штатов. В качестве примера он привел объединительные времена Великой отечественной войны, передает его слова издание "Грузия и мир". Профессор напомнил известный девиз тех лет — "За нами Москва!".Светлана Акульшина