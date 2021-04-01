Синоптики прогнозируют днем 21 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 21 апреля будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 16 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 20 апреля до 21:00 21 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый дождь, днем без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 5-7 градусов ночью и 12-14 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 апреля метеорологи фиксировали в 1886 году – минус 4,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1975 году и составляла плюс 25,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 21 апреля – 04:47, время захода – 19:59. Продолжительность светового дня составит 15 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, 22-23 апреля будет, преимущественно, без осадков, в ночные и утренние часы 22 апреля местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 3 градусов, днем температурный фон незначительное повысится.

20 апреля — Луганск