Прогноз погоды в Луганске на 21 апреля
В Луганске завтра, 21 апреля, облачно с прояснениями, ночью и днем — дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +6 +8ºС, днем +14 +16ºС. Ветер юго-западный 9-14 м/сек. Усиление порывов ветра ночью — до 15-20 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +25,6ºС в 1975 году;
минимальная — -2,4 ºС в 1955 году.
Народный календарь: 21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В народе этот день называли Родион Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши предки примечали: если рассвет на Руфу ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно — быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:38 35
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +6 +8ºС, днем +14 +16ºС. Ветер юго-западный 9-14 м/сек. Усиление порывов ветра ночью — до 15-20 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +25,6ºС в 1975 году;
минимальная — -2,4 ºС в 1955 году.
Народный календарь: 21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В народе этот день называли Родион Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши предки примечали: если рассвет на Руфу ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно — быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:38 35
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