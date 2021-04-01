Отсутствие электроснабжения в Луганске 21 апреля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 21 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Буденного, 59б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;
улица Вавилова, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Гулака-Артемовского, 1, 2, 3, 4, 6;
улица Джамбула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Качалова, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133;
улица Кулика, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
улица Лебедева-Кумача, 24в, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Тома Муни, 1, 2, 3, 4, 5а, 6а;
улица Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12;
квартал Волкова, 28, 29, 30, 30 а, 31, 32, 33, 34, 35, 37.
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица Алчевская, 1-42а;
улица Жуковского, 1-19а;
улица Зелинского, 19 -67;
улица 1-го Мая, 26-32а, 13-19;
переулок 1-го Мая, 1-7;
улица Мичурина,1-43;
тупик 1-й Мичуринский, 2-24;
тупик 2-й Мичуринский, 1-42;
улица Паркоммуны, 37-43;
улица Фурманова, 2 -22;
улица Чапаева, 1-19а;
улица Щорса, 1-35.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:34 116
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Буденного, 59б, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95;
улица Вавилова, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Гулака-Артемовского, 1, 2, 3, 4, 6;
улица Джамбула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
улица Качалова, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133;
улица Кулика, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
улица Лебедева-Кумача, 24в, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
улица Тома Муни, 1, 2, 3, 4, 5а, 6а;
улица Черняховского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 12;
квартал Волкова, 28, 29, 30, 30 а, 31, 32, 33, 34, 35, 37.
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица Алчевская, 1-42а;
улица Жуковского, 1-19а;
улица Зелинского, 19 -67;
улица 1-го Мая, 26-32а, 13-19;
переулок 1-го Мая, 1-7;
улица Мичурина,1-43;
тупик 1-й Мичуринский, 2-24;
тупик 2-й Мичуринский, 1-42;
улица Паркоммуны, 37-43;
улица Фурманова, 2 -22;
улица Чапаева, 1-19а;
улица Щорса, 1-35.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:34 116
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