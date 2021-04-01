Штраф 3,5 тысячи рублей за нарушения ценообразования
В администрации Луганска рассмотрели дела об административных правонарушениях в сфере ценообразования. Одного предпринимателя привлекли к ответственности. Об этом 20 апреля сообщили в горадминистрации.
— По итогам рассмотрения в отношении одного субъекта хозяйствования было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 3 тысячи 500 российских рублей, — говорится в сообщении.
Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена частью третьей («Предоставление субъектом хозяйствования недостоверных сведений или непредоставление документов, необходимых для подтверждения условий формирования, установления и применения цен») статьи 14.13 («Нарушение порядка ценообразования») Кодекса ЛНР об административных правонарушениях.
Школа выживания - Сегодня, 20:20 120
— По итогам рассмотрения в отношении одного субъекта хозяйствования было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 3 тысячи 500 российских рублей, — говорится в сообщении.
Ответственность за выявленные нарушения предусмотрена частью третьей («Предоставление субъектом хозяйствования недостоверных сведений или непредоставление документов, необходимых для подтверждения условий формирования, установления и применения цен») статьи 14.13 («Нарушение порядка ценообразования») Кодекса ЛНР об административных правонарушениях.
Школа выживания - Сегодня, 20:20 120
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