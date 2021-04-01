О прекращении огня на Донбассе говорили сегодня в ТКГ



Такое решение было принято на заседании ТКГ 20 апреля, сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ. Также была согласована дата встречи глав делегаций.

«Во время сегодняшнего заседания подгрупп по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — сказано в сообщении.

Дату следующей встречи, на которой проект будут рассматривать во втором чтении, определят представители ОБСЕ. Предположительно, она состоится до конца недели.

Также 28 апреля состоится заседание на уровне глав делегаций. На нем могут согласовать окончательный документ по прекращению огня на Донбассе. Новости Украины - Сегодня, 20:07 207 Трехсторонняя контактная группа взяла за основу украинский проект дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня на Донбассе.Такое решение было принято на заседании ТКГ 20 апреля, сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ. Также была согласована дата встречи глав делегаций.«Во время сегодняшнего заседания подгрупп по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — сказано в сообщении.Дату следующей встречи, на которой проект будут рассматривать во втором чтении, определят представители ОБСЕ. Предположительно, она состоится до конца недели.Также 28 апреля состоится заседание на уровне глав делегаций. На нем могут согласовать окончательный документ по прекращению огня на Донбассе. Новости Украины - Сегодня, 20:07 207

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