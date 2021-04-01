Открытие международного театрального фестиваля "Госпожа удача" состоялось в Луганске (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦОткрытие ежегодного международного театрального фестиваля имени Павла Луспекаева "Госпожа Удача" состоялось в Луганском академическом русском драматическом театре (ЛАРДТ), носящем имя знаменитого советского актера. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Фестиваль будет проходить с 20 по 26 апреля в дистанционном формате, однако открытие прошло в очном режиме с онлайн-трансляцией на канале ЛАРДТ в YouTube.Приветственный адрес главы ЛНР Леонида Пасечника организаторам, актерам и гостям фестиваля зачитал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."Дорогие друзья, искренне рад приветствовать участников открытого международного театрального фестиваля имени Павла Луспекаева "Госпожа Удача". Благодаря усердному труду, энергии и энтузиазму организаторов и участников проект ежегодно получает высокую оценку среди профессионалов и любителей театрального искусства. Уверен, что зрители смогут по достоинству оценить талант коллективов-участников, ощутить спектр ярких эмоций и прикоснуться к прекрасному. Отрадно, что с каждым годом фестиваль укрепляет культурные и творческие связи, расширяет свою географию и служит символом для творческого взаимообмена", - отметил в своем обращении глава ЛНР.Пасечник пожелал участникам "вдохновения, удачи и неугасающей зрительской любви".Сидоров поблагодарил руководство луганского русского театра за то, "что взяли на себя ответственность провести фестиваль для коллективов со всех уголков мира".Председатель оргкомитета фестиваля, директор Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, заслуженный деятель искусств ЛНР Галина Михайлюк-Филиппова зачитала поздравление от руководства Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.В церемонии открытия фестиваля приняли участие председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский, так как созданный Луспекаевым в кинофильме "Белое солнце пустыни" легендарный образ таможенника Верещагина является символом ГТК."Всем известная песня "Госпожа Удача" стала негласным гимном таможенников многих стран. Павел Луспекаев – человек, который ничем не был связан с таможней, однако своей актерской игрой он создал образ таможенника, который уже полвека служит примером и вдохновляет сотрудников таможенных органов честностью и беззаветностью служения долгу", - сказал он, пожелав всем участникам фестиваля, чтобы им "госпожа удача сопутствовала во всем".Артисты театра провели для зрителей экскурс в историю фестиваля и в творческую биографию Луспекаева, который начал первые шаги своего актерского восхождения на сцене тогда еще Ворошиловградского русского драматического театра в 1944 году.Организаторы отметили, что благодаря современному онлайн-формату, в котором фестиваль пройдет в этом году в связи с пандемией COVID-19, "он соберет рекордное количество зрителей".Завершая церемонию, Михайлюк-Филиппова дала условный старт фестивалю под громкие аплодисменты публики.Напомним, свои работы на суд зрителей в режиме онлайн представят муниципальный драматический театр "Стрела" из подмосковного Жуковского, Липецкий государственный академический театр драмы имени Льва Толстого, Абхазский государственный молодежный театр, городской театр кукол и молодежный театр Горловки, Брянский театр драмы имени Толстого, Донецкий республиканский театр юного зрителя (Макеевка), московский театр "Курсив", независимый театр "ТУТ" из Екатеринбург, Юго-Осетинский драматический театр имени Коста Хетагурова, экспериментальный театр ELJastar из Казахстана, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, Шимкентский городской театр юмора и сатиры, Дмитровский драматический театр, академический русский театр драмы имени Георгия Константинова из Йошкар-Олы, государственный драматический театр "Комедианты" (Санкт-Петербург), театр-кабаре "Арт-реприза" вологодского Дома актера, творческий союз "Альтернатива" (Барнаул, Алтайский край), Луганский академический театр кукол, Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, ЛАРДТ имени Луспекаева и экспериментальный студенческий театр "Террикон" Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.Каждая труппа представит по одной постановке. Ежедневно на официальных сайтах МКСМ ЛНР, ЛАРДТ имени Луспекаева и его страницах в социальных сетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Инстаграм" будут выкладываться видеоверсии 3-4 спектаклей.Первый возрожденный после активных боевых действий театральный фестиваль имени Луспекаева прошел в апреле 2017 года. В нем приняли участие артисты из шести театров ЛНР и России. После его успешного завершения было принято решение сделать фестиваль ежегодным. В 2019 году фестиваль получил статус международного.20 апреля — Луганск