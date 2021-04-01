МВД ЛНР готово к наращиванию темпов приема заявлений на гражданство РФ – министр

Миграционная служба Министерства внутренних дел ЛНР готова к наращиванию темпов приема документов от жителей Республики на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Корнет.

Он отметил, что процесс приема документов не останавливается.

"Он постоянно совершенствуется и благодаря этому мы сейчас готовы и даже к наращиванию своих темпов", - заявил Корнет.

Министр добавил, что "совершенствуется и формы, и методы".

"Где-то мы делали ошибки. Теперь мы эти ошибки исправили. Нарабатываем опыт. Огромный опыт. Количество личного состава сейчас позволяет обрабатывать большое количество поступающих документов. В 2019 и 2020 годах в два этапа было увеличено количество личного состава миграционных служб в городах и районах нашей Республики. Этот комплекс мер позволяет не сбавлять наши темпы", - сказал Корнет.

Министр внутренних дел Республики сообщил, что уполномоченные органы Российской Федерации приняли решение о приеме в гражданство 215 тыс. жителей ЛНР.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что более 200 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко сообщил, что более 420 тысяч жителей Донбасса получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

20 апреля — Луганск