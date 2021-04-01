Прием документов на получение гражданства РФ в ЛНР ведется в 29 пунктах

Прием документов на получение российского гражданства в ЛНР ведется в 29 пунктах. Об этом сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

"В Луганской Народной Республике прием документов осуществляют 18 отделений миграционной службы. Помимо них в городах и районах открыты восемь дополнительных пунктов в админцентрах и три отделения миграционной службы в городе Луганске: Жовтневый район, Артемовский и Ленинский", - сказал он.

Министр добавил, что взаимодействие МВД ЛНР с российской миграционной службой происходит "в едином порыве".

Ранее Корнет сообщал, что уполномоченные органы Российской Федерации приняли решение о приеме в гражданство 215 тыс. жителей ЛНР.

По состоянию на средину апреля более 200 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. К концу марта 2021 года количество получивших паспорта РФ жителей Донбасса превысило 420 тысяч.

20 апреля — Луганск