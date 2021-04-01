В Луганской области организованы командно-штабные учения по ликвидации пожаров
Командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты проведены в Луганской облгосадминистрации, передает пресс-служба ведомства.
Командно-штабные учения организованы в соответствии с Планом основных мероприятий гражданской защиты Луганской области на 2021 год.
Как отметил замглавы ЛОГА Алексей Смирнов, эта мера является составной частью системы учебных мероприятий, проводимых и в дальнейшем, а именно практической отработки действий всех сил и средств при пожарах. Это, в частности, ГСЧС, территориальные органы гражданской защиты, медицинские учреждения, Национальная полиция.
Всего в ходе учений участниками отработаны учебные вопросы по четырем возможным сценариям. Это был первый этап подготовки. В конце апреля состоятся специальные учения по практической отработке вопросов, которые обсуждались сегодня. Новости Региона - Сегодня, 07:00 106
Командно-штабные учения организованы в соответствии с Планом основных мероприятий гражданской защиты Луганской области на 2021 год.
Как отметил замглавы ЛОГА Алексей Смирнов, эта мера является составной частью системы учебных мероприятий, проводимых и в дальнейшем, а именно практической отработки действий всех сил и средств при пожарах. Это, в частности, ГСЧС, территориальные органы гражданской защиты, медицинские учреждения, Национальная полиция.
Всего в ходе учений участниками отработаны учебные вопросы по четырем возможным сценариям. Это был первый этап подготовки. В конце апреля состоятся специальные учения по практической отработке вопросов, которые обсуждались сегодня. Новости Региона - Сегодня, 07:00 106
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