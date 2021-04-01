«Заря» играет с «Алксандрией». Как организована трансляция
Сегодня, 21 апреля, «Заря» в рамках полуфинала Кубка Украины встретится с «Александрией».
Так, луганский клуб проведёт игру на выезде в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Как сообщает пресс-служба «бело-черных», главным арбитром встречи будет Игорь Пасха из Херсона. Его ассистентами будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа (Черкасская область).
4-й арбитр — Юрий Иванов (Макеевка). Арбитром ВАР будет Денис Шурман.
Прямую онлайн видеотрансляцию игры будет показывать телеканал «Футбол 1», а также платформы Oll.tv, sveet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ.
Также 21 апреля в 16:00 состоится вторая полуфинальная встреча: «Агробизнес» — «Динамо».
Данный поединок будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья. Его ассистентами будут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Арбитр ВАР — Николай Балакин.
В прямом эфире встреча будет транслироваться на телеканале «Футбол 1».
Напомним, 30-й финал Кубка Украины по футболу должен состояться 12 мая 2021 года в Тернополе, на все том же стадионе «Городской». Номинальным хозяином станет победитель пары «Агробизнес» — «Динамо». Новости Футбола - Сегодня, 08:00 80
Так, луганский клуб проведёт игру на выезде в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
Как сообщает пресс-служба «бело-черных», главным арбитром встречи будет Игорь Пасха из Херсона. Его ассистентами будут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа (Черкасская область).
4-й арбитр — Юрий Иванов (Макеевка). Арбитром ВАР будет Денис Шурман.
Прямую онлайн видеотрансляцию игры будет показывать телеканал «Футбол 1», а также платформы Oll.tv, sveet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ.
Также 21 апреля в 16:00 состоится вторая полуфинальная встреча: «Агробизнес» — «Динамо».
Данный поединок будет обслуживать Максим Козыряцкий из Запорожья. Его ассистентами будут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Арбитр ВАР — Николай Балакин.
В прямом эфире встреча будет транслироваться на телеканале «Футбол 1».
Напомним, 30-й финал Кубка Украины по футболу должен состояться 12 мая 2021 года в Тернополе, на все том же стадионе «Городской». Номинальным хозяином станет победитель пары «Агробизнес» — «Динамо». Новости Футбола - Сегодня, 08:00 80
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