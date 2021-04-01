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Непогода оставила без электроснабжения 430 абонентов в поселке Фрунзе – МЧС ЛНР

Sergey Сегодня, 09:450Новости
Непогода оставила без электроснабжения 430 абонентов в поселке Фрунзе – МЧС ЛНР
Непогода привела к отключению от электроэнергии 430 абонентов в поселке Фрунзе Славяносербского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"20 апреля в 19:45 в поселке Фрунзе в связи с аварийным отключением в результате грозы без электроснабжения (остались) 430 абонентов. Ремонтные работы запланированы на 21 апреля", - говорится в сообщении.
21 апреля — Луганск

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