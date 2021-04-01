Мужчина погиб на пожаре в Молодогвардейске – МЧС ЛНР

Мужчина погиб на пожаре в Молодогвардейске Краснодонского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано четыре пожара, на одном пожаре погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Жертвой пожара в квартире жилого дома в Молодогвардейске стал мужчина 1969 года рождения. Причина возгорания - неосторожность при курении.

Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

21 апреля — Луганск