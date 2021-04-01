В Москве заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня

В МИД РФ заявили, что вопрос о введении миротворцев ООН пока на повестке дня не стоит. В Москве считают «единственным путем достижения мира» на Донбассе минские соглашения. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.«Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит», — сообщил Ильичев.Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, этом поможет Украине восстановить контроль над участком границы в зоне конфликта.Отметим, сейчас Россия проводит массовые сборы сил вблизи украинских границ. При этом высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 тысяч человек.Новости в Мире - Сегодня, 11:45 64