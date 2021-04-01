В Москве заявили, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не стоит на повестке дня
В МИД РФ заявили, что вопрос о введении миротворцев ООН пока на повестке дня не стоит. В Москве считают «единственным путем достижения мира» на Донбассе минские соглашения. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит», — сообщил Ильичев.
Напомним, ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, этом поможет Украине восстановить контроль над участком границы в зоне конфликта.
Отметим, сейчас Россия проводит массовые сборы сил вблизи украинских границ. При этом высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 тысяч человек.
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