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В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО

Sergey Сегодня, 12:4532Новости
В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО
Фото: © Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com / globallookpress.com
Польша будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым, передает RT.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы тема Украины оставалась ведущей на площадке НАТО, особенно в контексте предстоящего саммита, а также в Европейском союзе или даже в ОБСЕ», — говорится в заявлении на сайте президента Польши Анджея Дуды.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Польшу 3 мая.

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