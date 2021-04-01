В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО

«Мы будем стремиться к тому, чтобы тема Украины оставалась ведущей на площадке НАТО, особенно в контексте предстоящего саммита, а также в Европейском союзе или даже в ОБСЕ», — говорится в заявлении на сайте президента Польши Анджея Дуды.

Фото: © Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com / globallookpress.comПольша будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым, передает RT.Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Польшу 3 мая.