Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов

"Это существенно повысит боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также (позволит. — Прим. ред.) быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", — сказано в релизе.

Фото: РИА НовостиПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период, сообщила пресс-служба офиса главы государства, передает РИА Новости.Теперь в случае обострения ситуации в Донбассе армию за сутки можно будет укомплектовать резервистами без объявления мобилизации.В конце марта за документ высказались 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.По сути, на Украине появится новый вид военной службы, а решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ (Зеленский) по представлению главнокомандующего (Руслана Хомчака)."Также подписанный президентом закон реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах", — добавили в пресс-службе. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.Кроме того, документ усовершенствует порядок воинского учета резервистов, в том числе с помощью автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов).Еще отмечается, что закон осовременивает требования к административной ответственности за нарушения (например, за потерю или умышленную порчу военно-учетных документов) и вводит уголовное наказание за уклонение от призыва, учета или сборов.