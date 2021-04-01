В Госдуме допустили признание ЛДНР
Депутат Государственной Думы РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что руководство России должно официально заявить о том, что будет бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные. Об этом он заявил в интервью «Национальной службе новостей».
«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику («ДНР» и «ЛНР», — ред.) — это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», — сказал Зюганов.
Российский депутат также считает, что Украина якобы не в силах вести современную войну, поскольку по его словам, украинская армия в несколько раз слабее, нежели в 90-е годы.
Также в Совете федерации России прокомментировали вчерашнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил тому встретиться на Донбассе. Об этом сообщил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, он не видит во встрече Зеленского и Путина на Донбассе никакого смысла. Джабаров назвал заявление украинского президента «заявлением хорошего актера», однако отметил, что оно якобы не несет за собой смысловой нагрузки.
Новости в Мире - Сегодня, 11:31 481
«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику («ДНР» и «ЛНР», — ред.) — это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», — сказал Зюганов.
Российский депутат также считает, что Украина якобы не в силах вести современную войну, поскольку по его словам, украинская армия в несколько раз слабее, нежели в 90-е годы.
Также в Совете федерации России прокомментировали вчерашнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского, где он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил тому встретиться на Донбассе. Об этом сообщил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, он не видит во встрече Зеленского и Путина на Донбассе никакого смысла. Джабаров назвал заявление украинского президента «заявлением хорошего актера», однако отметил, что оно якобы не несет за собой смысловой нагрузки.
Новости в Мире - Сегодня, 11:31 481
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