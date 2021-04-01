Ярмарка вакансий пройдет в Луганске 27 апреля

Ярмарка вакансий с участием представителей столичных предприятий, организаций и учреждений состоится в Луганске 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы.

"Территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 27 апреля проведет в Луганске ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу", – говорится в сообщении.

Начало мероприятия – в 9:30.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта "Донбасс").

21 апреля — Луганск