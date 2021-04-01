"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 21 апреля из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 21 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Титова, Лермонтова, Луганской правды, Южнорадиальная, переулок Гоголя, площадь Героев Великой Отечественной войны;
Жовтневый район: улицы 15-я Линия, Тестильщиков, Брестская, кварталы Комарова, Дружбы;
Каменнобродский район: улицы Рудя, 395-й Шахтерской дивизии;
Артемовский район: улицы Желябова, Тургенева, Лутугинская, Успенская;
Краснодонский район: поселок Новосветловка, улица Нагорная; Краснодон, родильный дом, улица Чайковского;
Лутугинский район: поселок Белое, улицы 8 Марта, Маяковского, переулок Ленина;
Славяносербский район: поселок городского типа Родаково, улицы Садовая, Первомайская, Челюскинцев;
Ровеньки: кварталы Шахтерский, Гагарина;
Свердловск: улицы Шахтная, Пионерская, переулок Комсомольский; Червонопартизанск, улицы Советская, Октябрьская, Ворошилова;
Алчевск: улицы Урицкого, Электрическая, Коцюбинского, Лермонтова, Фрунзе, Чернышевского, переулок Литейный;
Перевальский район: Зоринск, улицы Лермонтова, Шевченко, Степная;
Кировск: поселок Донецкий, улица Московская;
Брянка: микрорайон № 4, улицы Московская, Фурманова;
Стаханов: улицы Ленина, Богдана Хмельницкого, 60 лет Октября, Пролетарская, Штеровская; Ирмино, улица Тверская;
Первомайск: улицы Трудовая, Рабочая, Матросова, Молодой гвардии, Мирошниченко, Мира, Макаренко;
Антрацит: поселок Крепенский, улица Зеленая.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".
21 апреля — Луганск
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: улицы Титова, Лермонтова, Луганской правды, Южнорадиальная, переулок Гоголя, площадь Героев Великой Отечественной войны;
Жовтневый район: улицы 15-я Линия, Тестильщиков, Брестская, кварталы Комарова, Дружбы;
Каменнобродский район: улицы Рудя, 395-й Шахтерской дивизии;
Артемовский район: улицы Желябова, Тургенева, Лутугинская, Успенская;
Краснодонский район: поселок Новосветловка, улица Нагорная; Краснодон, родильный дом, улица Чайковского;
Лутугинский район: поселок Белое, улицы 8 Марта, Маяковского, переулок Ленина;
Славяносербский район: поселок городского типа Родаково, улицы Садовая, Первомайская, Челюскинцев;
Ровеньки: кварталы Шахтерский, Гагарина;
Свердловск: улицы Шахтная, Пионерская, переулок Комсомольский; Червонопартизанск, улицы Советская, Октябрьская, Ворошилова;
Алчевск: улицы Урицкого, Электрическая, Коцюбинского, Лермонтова, Фрунзе, Чернышевского, переулок Литейный;
Перевальский район: Зоринск, улицы Лермонтова, Шевченко, Степная;
Кировск: поселок Донецкий, улица Московская;
Брянка: микрорайон № 4, улицы Московская, Фурманова;
Стаханов: улицы Ленина, Богдана Хмельницкого, 60 лет Октября, Пролетарская, Штеровская; Ирмино, улица Тверская;
Первомайск: улицы Трудовая, Рабочая, Матросова, Молодой гвардии, Мирошниченко, Мира, Макаренко;
Антрацит: поселок Крепенский, улица Зеленая.
"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".
21 апреля — Луганск
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