"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 21 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 21 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы Титова, Лермонтова, Луганской правды, Южнорадиальная, переулок Гоголя, площадь Героев Великой Отечественной войны;

Жовтневый район: улицы 15-я Линия, Тестильщиков, Брестская, кварталы Комарова, Дружбы;

Каменнобродский район: улицы Рудя, 395-й Шахтерской дивизии;

Артемовский район: улицы Желябова, Тургенева, Лутугинская, Успенская;

Краснодонский район: поселок Новосветловка, улица Нагорная; Краснодон, родильный дом, улица Чайковского;

Лутугинский район: поселок Белое, улицы 8 Марта, Маяковского, переулок Ленина;

Славяносербский район: поселок городского типа Родаково, улицы Садовая, Первомайская, Челюскинцев;

Ровеньки: кварталы Шахтерский, Гагарина;

Свердловск: улицы Шахтная, Пионерская, переулок Комсомольский; Червонопартизанск, улицы Советская, Октябрьская, Ворошилова;

Алчевск: улицы Урицкого, Электрическая, Коцюбинского, Лермонтова, Фрунзе, Чернышевского, переулок Литейный;

Перевальский район: Зоринск, улицы Лермонтова, Шевченко, Степная;

Кировск: поселок Донецкий, улица Московская;

Брянка: микрорайон № 4, улицы Московская, Фурманова;

Стаханов: улицы Ленина, Богдана Хмельницкого, 60 лет Октября, Пролетарская, Штеровская; Ирмино, улица Тверская;

Первомайск: улицы Трудовая, Рабочая, Матросова, Молодой гвардии, Мирошниченко, Мира, Макаренко;

Антрацит: поселок Крепенский, улица Зеленая.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".

21 апреля — Луганск