Сотрудники СЭС и МВД проверили соблюдение масочного режима в маршрутках Луганска (ФОТО)

Сотрудники Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) при поддержке ГИБДД МВД ЛНР провели рейд по проверке соблюдения в общественном транспорте столицы Республики требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Сотрудники МВД останавливали транспортные средства между остановками на улице Оборонная, а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств."Сегодня проводится внеочередной рейд по соблюдению масочного режима и санитарного состояния маршруток. Нарушения есть, масочный режим не совсем соблюдается: не все водители и пассажиры сознательные. Люди расслабились и перестали соблюдать требования ЧСПК и указ главы ЛНР по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Поэтому мы и проводим эти рейды, чтобы люди вновь почувствовали необходимость выполнения санитарных норм, чтобы у нас не закрывались города, как в 2020 году, чтобы мы меньше болели", - рассказала заведующая отделением гигиены труда Луганской городской СЭС Ирина Семичева.Она указала на то, что даже у тех людей, которые сделали прививки от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19, иммунитет еще не выработался, "поэтому носить маски необходимо всем"."Для того чтобы прививка проявила себя, нужно 42 дня после второй вакцинации, поэтому иммунитет у наших жителей еще не сформировался", - пояснила специалист СЭС.По ее мнению, регулярные рейды дисциплинируют пассажиров и водителей транспортных средств.В ходе рейда сотрудники СЭС напоминали пассажирам без масок о необходимости соблюдения требований ЧСПК. В отношении водителей, нарушивших требования ЧСПК, составлялись протоколы в соответствии с частью 1 статьи 6.3 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) ("Нарушение законодательства ЛНР в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, норм и/или гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и/или противоэпидемических мероприятий"), которая предусматривает штраф в размере 500 руб."Маску ношу, пассажиров предупреждаю о том, что масочный режим никто не отменял, без них в салон никого не пускаю", - рассказал водитель одной из маршруток.Мужчина, который вез ребенка в детский сад, отметил, что маску в местах скопления людей носит всегда и приучает к этому сына."За своим здоровьем должен следить каждый!" - уверен мужчина.Накануне соблюдение в общественном транспорте Алчевска требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики проверили сотрудники Алчевской городской санитарно-эпидемиологической станции и администрации города.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 141,7 млн, из них более 3 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4 208 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.21 апреля — Луганск