В центре Луганска полиция проверяет маршрутки. ФОТО
В Луганске сотрудники Луганской СЭС при поддержке ГИБДД провели рейд по проверке соблюдения в общественном транспорте требований Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК). Об этом пишет ЛИЦ.
Сотрудники МВД останавливали транспортные средства между остановками на улице Оборонная, а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств.
«Сегодня проводится внеочередной рейд по соблюдению масочного режима и санитарного состояния маршруток. Нарушения есть, масочный режим не совсем соблюдается: не все водители и пассажиры сознательные. Люди расслабились и перестали соблюдать требования ЧСПК по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Поэтому мы и проводим эти рейды, чтобы люди вновь почувствовали необходимость выполнения санитарных норм, чтобы у нас не закрывались города, как в 2020 году, чтобы мы меньше болели», — рассказала заведующая отделением гигиены труда Луганской городской СЭС Ирина Семичева.
Она указала на то, что даже у тех людей, которые сделали прививки от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19, иммунитет еще не выработался, «поэтому носить маски необходимо всем».
«Для того чтобы прививка проявила себя, нужно 42 дня после второй вакцинации, поэтому иммунитет у наших жителей еще не сформировался», — пояснила специалист СЭС.
По ее мнению, регулярные рейды дисциплинируют пассажиров и водителей транспортных средств.
В ходе рейда сотрудники СЭС напоминали пассажирам без масок о необходимости соблюдения требований ЧСПК. В отношении водителей, нарушивших требования ЧСПК, составлялись протоколы в соответствии с частью 1 статьи 6.3 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) («Нарушение законодательства ЛНР в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, норм и/или гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и/или противоэпидемических мероприятий»), которая предусматривает штраф в размере 500 руб.
Удобный город - Сегодня, 16:30 244
Сотрудники МВД останавливали транспортные средства между остановками на улице Оборонная, а специалисты СЭС проверяли соблюдение масочного режима, санитарное состояние салона маршруток и наличие у водителей дезинфицирующих средств.
«Сегодня проводится внеочередной рейд по соблюдению масочного режима и санитарного состояния маршруток. Нарушения есть, масочный режим не совсем соблюдается: не все водители и пассажиры сознательные. Люди расслабились и перестали соблюдать требования ЧСПК по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Поэтому мы и проводим эти рейды, чтобы люди вновь почувствовали необходимость выполнения санитарных норм, чтобы у нас не закрывались города, как в 2020 году, чтобы мы меньше болели», — рассказала заведующая отделением гигиены труда Луганской городской СЭС Ирина Семичева.
Она указала на то, что даже у тех людей, которые сделали прививки от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19, иммунитет еще не выработался, «поэтому носить маски необходимо всем».
«Для того чтобы прививка проявила себя, нужно 42 дня после второй вакцинации, поэтому иммунитет у наших жителей еще не сформировался», — пояснила специалист СЭС.
По ее мнению, регулярные рейды дисциплинируют пассажиров и водителей транспортных средств.
В ходе рейда сотрудники СЭС напоминали пассажирам без масок о необходимости соблюдения требований ЧСПК. В отношении водителей, нарушивших требования ЧСПК, составлялись протоколы в соответствии с частью 1 статьи 6.3 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) («Нарушение законодательства ЛНР в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, норм и/или гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и/или противоэпидемических мероприятий»), которая предусматривает штраф в размере 500 руб.
Удобный город - Сегодня, 16:30 244
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