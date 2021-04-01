Два необученных бойца ВСУ погибли при разминировании у Троицкого – Народная милиция

Двое военнослужащих ВСУ, не имеющих навыков инженерной разведки, погибли при подрыве на неустановленном взрывном устройстве при разминировании местности в районе поселка городского типа Троицкое. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Командир 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады ВСУ, выполняя ранее полученные указания командования ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" об уточнении минно-взрывных заграждений вдоль дорог общего пользования, включил в состав нештатной группы разминирования военнослужащих, не имеющих навыков проведения инженерной разведки, приказав проводить разминирование территории вблизи населенного пункта Троицкое. В результате неосторожных действий одного из членов группы произошло срабатывание неустановленного взрывного устройства, приведшее к гибели двух военнослужащих", – рассказал он.

Ранее Осадчий сообщал, что по состоянию на 2 апреля потери ОТГ ВСУ "Север" из-за подрывов на украинских минах с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 267 военнослужащих, 119 из которых погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

21 апреля — Луганск