Запуск нового свинокомплекса позволит втрое увеличить производство свинины в ЛНР – министр

Запуск нового свиноводческого комплекса, строительство которого началось в районе поселка городского типа Георгиевка, позволит втрое увеличить производство свинины в ЛНР. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Юрий Пронько.Ранее сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник и Пронько ознакомились с ходом строительства свинокомплекса."Мы (на свинокомплексе) здесь получим, по моим просчетам, минимум две тысячи тонн, а, возможно, и больше качественного мяса свинины (в год). Мы сегодня с вами, (предприятия ЛНР) всей формы собственности, производим примерно 700 тонн мяса, здесь будет минимум две тысячи тонн. Завозим 11 тысяч тонн. Это, примерно, четвертая часть (от общего потребления мяса свинины в ЛНР)", - сказал министр.Пронько добавил, что запуск нового комплекса позволит установить стабильную цену на свинину в Республике, которая не будет зависеть от колебаний цен на импортное мясо."Естественно, эта (производимая на свинокомплексе) свинина будет конкурировать по качеству и по цене, потому что все вводные будут значительно дешевле (чем у импортной продукции)", - сказал министр.Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агросфера" Виктор Иногородний рассказал, что предприятие будет осуществлять поставки своей продукции на мясокомбинаты, в торговые сети и на рынки Республики."Ежегодно свинокомплекс будет выдавать 12 тысяч голов (свиней). Плюс он может также торговать племенными торговыми свиньями", - сказал гендиректор.Ранее глава ЛНР заявил, что строящийся в Республике свинокомплекс является примером эффективных инвестиций.21 апреля — Луганск